В Госдуме отреагировали на слова хирурга о «геноциде русского народа» в больнице

Депутат Леонов согласился со словами хирурга из Костромы о нехватке персонала

В России очень остро стоит проблема нехватки медицинского персонала, заявил в беседе с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Таким образом депутат отреагировал на увольнение российского хирурга, обвинившего коллег в «геноциде русского народа».

Ранее завотделением сосудистой хирургии Костромской областной клинической больницы Антон Казанцев уволился и записал ролик. Специалист заявил, что работавшие в медучреждении врачи уехали в Москву из-за низких зарплат, а на смену им пришли только окончившие учебу студенты-иностранцы, которые «своими попытками оперировать людей стали делать их инвалидами и просто убивать». По его словам, он информировал о происходящем администрацию больницы, но реакции не последовало.

Проблема нехватки медперсонала действительно очень остро стоит в России, особенно в небольших городах и других населенных пунктах, обозначил Леонов. По его словам, высококвалифицированные опытные специалисты из регионов уезжают работать в Москву, а также переходят работать в частные клиники. Кроме того, часть специалистов уходит на пенсию, а часть — из специальности.

Министерство здравоохранения предпринимает все усилия, чтобы каким-то образом снизить этот дефицит, отметил депутат. Вместе с тем он напомнил, что недавно президент России Владимир Путин принял решение о повышении надбавок для тех специалистов, которые работают в районах или муниципальных образованиях с численностью населения менее 50 и 100 тысяч.

Правительство сейчас достаточно серьезную меру поддержки предлагает для врачей, но понятно, что должно пройти время и деньги — это не единственная причина, которая может либо задержать специалистов, либо вернуть специалистов на село. Много разных факторов, которые необходимо учитывать: это и инфраструктура региональная, это и оснащенность больниц, и условия работы, те же ремонты. Это тоже имеет большое значение, потому что специалисты хотят работать в комфортных условиях Сергей Леонов депутат Госдумы

В качестве меры, которая могла бы помочь в решении проблемы дефицита кадров, депутат назвал возвращение обязательного распределения для выпускников медвузов, учившихся за счет бюджета. «Мы в ЛДПР неоднократно предлагали эту меру. Ну и вторая мера созвучна: увеличить прием студентов на соответствующие врачебные специальности, чтобы увеличить количество специалистов. Но, опять же, сами понимаете, что они будут выбирать более комфортные условия работы», — заключил парламентарий.

Осенью 2023 года в Госдуму вносили законопроект, который предлагал запретить иностранцам работать в больницах, школах и такси. Инициативу тогда раскритиковали.