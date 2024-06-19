Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:15, 19 июня 2024Силовые структуры

Обвиняемым в убийстве Моторолы запросили максимальные сроки

Прокурор запросил пожизненный срок для обвиняемых в убийстве Моторолы

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Прокурор запросил максимальные сроки лишения свободы для обвиняемых в убийстве Моторолы (командир батальона ДНР «Спарта» Арсен Павловприм. «Ленты.ру») и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.

Так, Александра Погорелова гособвинитель запросил осудить на пожизненный срок, Василия Чурилова — на 29 лет. Артема Ена захотели отправить в колонию строгого режима на 28 лет, Александра Тимошенко — на 24 года.

Погорелова считают виновным в совершении теракта, покушении на теракт, посягательстве на государственного деятеля и участии в террористическом сообществе, Чурилова — в участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности, Тимошенко — в шпионаже и приготовлении к нему, Ена — в содействии террористической деятельности.

В октябре 2023 года Чурилов, Тимошенко и Ен заявили, что не проходили вербовку и ничего противоправного на территории России не совершали. Погорелов не стал выражать отношение к предъявленному обвинению.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин прибыл в Пхеньян. Как на Западе отреагировали на визит российского лидера в Северную Корею?

      Россияне занялись сексом на борту самолета на глазах у пассажиров

      США захотели сокрушить Китай роем дронов-камикадзе с искусственным интеллектом

      Армения и Турция договорились наладить отношения

      Модель с двумя вагинами рассказала о повседневных проблемах

      В Британии высказались о сроках завершения спецоперации на Украине

      Обвиняемым в убийстве Моторолы запросили максимальные сроки

      Готовящаяся к председательству в Совете ЕС страна не сочла приоритетом поддержку Украины

      Сестра унесенной в штормовое море россиянки рассказала о произошедшем

      В США предположили цель визита Путина в Северную Корею

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше