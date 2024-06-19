Обвиняемым в убийстве Моторолы запросили максимальные сроки

Прокурор запросил пожизненный срок для обвиняемых в убийстве Моторолы

Прокурор запросил максимальные сроки лишения свободы для обвиняемых в убийстве Моторолы (командир батальона ДНР «Спарта» Арсен Павлов — прим. «Ленты.ру») и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.

Так, Александра Погорелова гособвинитель запросил осудить на пожизненный срок, Василия Чурилова — на 29 лет. Артема Ена захотели отправить в колонию строгого режима на 28 лет, Александра Тимошенко — на 24 года.

Погорелова считают виновным в совершении теракта, покушении на теракт, посягательстве на государственного деятеля и участии в террористическом сообществе, Чурилова — в участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности, Тимошенко — в шпионаже и приготовлении к нему, Ена — в содействии террористической деятельности.

В октябре 2023 года Чурилов, Тимошенко и Ен заявили, что не проходили вербовку и ничего противоправного на территории России не совершали. Погорелов не стал выражать отношение к предъявленному обвинению.