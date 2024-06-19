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06:03, 19 июня 2024Экономика

Россиянам назвали способы получить больше отпускных

Юрист Лапина: есть способы, позволяющие получить больше отпускных при увольнении

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

При увольнении работнику положен ряд выплат, в том числе, компенсация за неиспользованный отпуск — так называемые отпускные, рассказала адвокат Московской коллегии адвокатов «Ковалев, Малютов и партнеры» Ольга Лапина. Способы получить больше средств при расчете юрист назвала в беседе с «Лентой.ру».

При увольнении на размер отпускных напрямую влияет продолжительность трудового стажа в организации, сообщила она. Если сотрудник решил уволиться по собственному желанию, проработав не менее 11 месяцев, он имеет право получить отпускные за полный рабочий год. Если же этот срок составил менее 11 месяцев, то выплаты за неиспользованный отпуск будут рассчитываться пропорционально фактически отработанному времени.

Также Лапина предупредила, что для расчета отпускных период работы округляется до полных месяцев. Так, если человек отработал меньше половины месяца, то эти дни вовсе исключаются из подсчета. А если была отработана половина и более, то округляются в большую сторону. Поэтому увольняться по собственному желанию всегда лучше во второй половине месяца, отметила специалист.

Вот как это выглядит на примере: Иван и Петр одновременно трудоустроились в компанию. Иван решил уволиться, отработав 9 месяцев и 18 дней, а Петр — 9 месяцев и 10 дней. При расчете сроков для отпускных стаж Ивана будет округлен в большую сторону и составит 10 месяцев. А вот стаж Петра в меньшую — до 9 месяцев

Ольга Лапинаюрист

Есть еще одна хитрость, позволяющая получить больше отпускных, рассказала юрист. Так как период работы округляется, не обязательно отрабатывать 11 месяцев, чтобы получить компенсацию в полном объеме — достаточно более 10 с половиной месяцев.

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      Екатерина Смирная
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