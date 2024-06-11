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12:48, 11 июня 2024Экономика

Эксперты подсчитали количество не боящихся увольнения россиян

«Ромир»: почти 40 процентов россиян готовы сменить работу в этом году

Фото: Unsplash

В России 39 процентов жителей не боятся увольнения и готовы уже в 2024 году покинуть свое нынешнее место работы и перейти на другое. А в сфере туризма, подбора кадров, логистики и банковского дела таких оказалось 43 процента. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на исследование, проведенное аналитиками консалтинговой компании «Яков и Партнеры» и холдинга «Ромир».

Кроме того, эксперты подсчитали, что в 2023 году были сокращены только три процента респондентов. Еще четыре процента признались в 2025 году их могут принудительно уволить. Кроме того, 12 процентов рассчитывают покинуть своих работодателей по собственному желанию. Объясняя причины, побудившие их задуматься о смене места работы, россияне указали на желание получать более высокую зарплату и улучшить условия труда. Только три процента признались, что хотели бы открыть свое дело.

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Ранее выяснилось, что в 2023 году нехватка кадров в России составила почти пять миллионов человек. Этот дефицит затронул большинство ключевых отраслей экономики. Главными причинами этого называют сложную демографическую ситуацию в стране, последствия мобилизации и начала боевых действий на Украине, а также растущую активность компаний из сегмента электронной коммерции (e-commerce).

В марте 2024 года рост реальных зарплат в России ускорился почти до 13 процентов, тогда как в феврале этот показатель составлял 10,8 процента. Также пересмотрены данные по динамике реальных зарплат в 2023 году. Росстат выяснил, что они выросли на 8,2 процента.

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      Кирилл Луцюк
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