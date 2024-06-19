Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:03, 19 июня 2024Путешествия

Переполненные туристами пляжи российского курорта попали на видео

АТОР: на пляжах Кабардинки наблюдается ажиотаж среди отдыхающих

Переполненные туристами пляжи российского курорта Кабардинка, Краснодарский край, попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На записи видно, что у берегов моря почти не осталось места для туристов. «Сообщают, что на пляжах Кабардинки наблюдается ажиотаж среди отдыхающих», — отмечают в АТОР. Уточняется, что вода в море прогрелась до плюс 27 градусов.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что самый выгодный период для отдыха в 2024 году для россиян выпадает на начало лета или начало осени. Специалист отметил, что июль и август — традиционное время для отпусков у россиян.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Путин раскрыл детали договора о стратегическом партнерстве с Северной Кореей

      Армия России отчиталась об уничтожении складов с боеприпасами ВСУ

      Российские войска уничтожили британскую гаубицу L-119 в зоне спецоперации

      Российские акции и гособлигации вернулись к падению

      Путин прокомментировал поставки истребителей F-16 для ударов по России

      Жителям российского города предложили переночевать в БДСМ-квартире

      Инфекционист дал россиянам совет для защиты от ботулизма

      Российскому рынку легковых автомобилей предсказали спад

      Жена российского миллиардера показала фигуру в купальнике

      Жилой дом обрушился в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше