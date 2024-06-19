Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:01, 19 июня 2024Путешествия

Россиянам назвали самый выгодный период для отпуска в 2024 году

Турэксперт Мкртчян назвал сентябрь и октябрь выгодным периодом для отпуска

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Самый выгодный период для отдыха в 2024 году для россиян выпадает на начало лета или в начало осени, считает вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал наиболее удачное время для отдыха в отпускной сезон, когда возможно сэкономить на поездке.

«Традиционно у нас два самых дорогих месяца — это июль и август. Если можно успеть в июне, пусть россияне едут в июне. На самом деле, всегда цены падают в сентябре-октябре. Исчезают толпы, исчезают дети с пляжа, потому что школа с 1 сентября начинается. Мой совет: если есть возможность поехать в июне, то стоит ехать сейчас. Нет возможности — уже поехать в сентябре-октябре. Причем неважно, идет речь о пляжном или об экскурсионном отдыхе», — сказал он.

Специалист отметил, что июль и август — традиционное время для отпусков у россиян. В этот период все туроператоры, гиды, авиа- и железнодорожные перевозчики увеличивают цены на всех направлениях. По его словам, в эти месяцы экономно съездить на отдых будет сложнее всего.

Ранее россиян предупредили о наиболее популярных схемах обмана мошенников при покупке авиабилетов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Ингушетии нашли дом захватчика из ростовского СИЗО. Кем оказались соседи террориста?

      Следователи провели обыски по делу о нерентабельных шахтах

      Возгорание резервуаров с нефтью в Азове после атаки ВСУ локализовали спустя сутки

      В России призвали повысить штраф за один тип нарушения

      Сексолог рассказал о проблемах в интимной жизни из-за лишнего веса

      Россиянам назвали самый выгодный период для отпуска в 2024 году

      Церемония встречи Путина и Ким Чен Ына началась

      Илью Яшина выпустили из штрафного изолятора. Где сейчас находится бывший депутат?

      Защитники природы предупредили об опасности одежды для экологии

      В России предложили ответ на удары западным оружием по территории страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше