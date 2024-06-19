Россиянам назвали самый выгодный период для отпуска в 2024 году

Турэксперт Мкртчян назвал сентябрь и октябрь выгодным периодом для отпуска

Самый выгодный период для отдыха в 2024 году для россиян выпадает на начало лета или в начало осени, считает вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал наиболее удачное время для отдыха в отпускной сезон, когда возможно сэкономить на поездке.

«Традиционно у нас два самых дорогих месяца — это июль и август. Если можно успеть в июне, пусть россияне едут в июне. На самом деле, всегда цены падают в сентябре-октябре. Исчезают толпы, исчезают дети с пляжа, потому что школа с 1 сентября начинается. Мой совет: если есть возможность поехать в июне, то стоит ехать сейчас. Нет возможности — уже поехать в сентябре-октябре. Причем неважно, идет речь о пляжном или об экскурсионном отдыхе», — сказал он.

Специалист отметил, что июль и август — традиционное время для отпусков у россиян. В этот период все туроператоры, гиды, авиа- и железнодорожные перевозчики увеличивают цены на всех направлениях. По его словам, в эти месяцы экономно съездить на отдых будет сложнее всего.

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