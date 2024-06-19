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17:59, 19 июня 2024Силовые структуры

По факту драки мигрантов-курьеров с россиянином возбудили уголовное дело

По факту избиения мигрантами мужчины в Люберцах возбудили дело

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Московской области следователи возбудили уголовное дело по факту нападения мигрантов-курьеров на россиянина в Люберцах. Об этом в среду, 19 июня, «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, дело возбудили по факту избиения мужчины группой иностранных граждан. За данное преступление злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу на время расследования.

Ранее 19 июня было опубликовано видео, на котором полуголый россиянин пытается отбиться от четверых преследующих его мужчин, на троих из которых спецодежда службы доставки продуктов. Они оттесняют соперника на тротуар и наваливаются сверху. В этот момент на помощь мужчине приходит прохожий, после чего участники конфликта расходятся.

По словам очевидцев, горожанин заступился за девушку, к которой приставали на улице.

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      Владимир Седов
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