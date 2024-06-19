Поезд задержали из-за массовой драки с участниками СВО в российском городе

В Перми поезд задержали на 40 минут из-за массовой драки с участниками СВО

В Перми поезд задержали на 40 минут из-за массовой драки с участниками специальной военной операции (СВО). Подробности о произошедшем появились в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

В паблике разъяснили, что железнодорожный состав следовал по маршруту Москва — Абакан. Дебоширов в российском городе было около 30 человек, среди них военнослужащие.

Зачинщиков драки сняли с поезда, состав из-за конфликта задержали на 40 минут. Других подробностей о случившемся в сообществе не привели.

На фотографиях автора поста запечатлены сотрудники ОМОНа и транспортные полицейские, которые привлекались на происшествие. Агентство Ura.ru направило запросы в пресс-службы транспортной полиции Пермского края и Свердловской железной дороги.

Ранее сообщалось, что в Башкирии произошла массовая драка с участием бойцов спецоперации.