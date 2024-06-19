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15:11, 19 июня 2024Россия

Попавшая в глаз россиянина во время ДТП палка проткнула ему мозг

В Кировской области попавшая в глаз мужчине при ДТП палка проткнула ему мозг

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Кировской области в глаз мужчины при ДТП попала ветка от дерева, которая впоследствии проткнула ему мозг. Об этом сообщается на сайте Минздрава российского региона.

Мужчина за рулем мотоцикла попал в аварию в конце апреля — он влетел на нем в дерево. Часть ветки застряла между глазом и костной стенкой орбиты и проникла в ткань мозга. Пострадавшего доставили в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, у него диагностировали множество травм черепа и глазницы.

«В течение первых суток госпитализации пострадавшему была проведена операция, обнаружено и удалено инородное тело — древесная ветвь длиной четыре сантиметра. В ходе оперативного вмешательства предупреждены повреждения глазного яблока и дальнейшее повреждение мозга», — рассказал нейрохирург Александр Попов.

По его словам, пострадавший провел в больнице почти три недели. Врачам удалось купировать опасные процессы, начавшиеся в организме мотоциклиста. Проведенная компьютерная томография показала, что инородное тело полностью удалено, рана зажила. Зрение пациенту удалось сохранить.

Ранее в Ставропольском крае женщина две недели ходила с восьмисантиметровой палкой в глазу. 45-летняя пациентка обратилась к врачам с жалобами на боль в глазу. Она рассказала, что болеть он начал после того, как она потеряла сознание в детском саду.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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