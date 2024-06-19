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16:15, 19 июня 2024Силовые структуры

Приревновавшего возлюбленную к подростку и расправившегося с ним россиянина арестовали

В Улан-Удэ арестовали мужчину, убившего подростка из ревности к возлюбленной
Начало событий в новости Россиянин приревновал возлюбленную к подростку и расправился с ним

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Улан-Удэ арестовал на два месяца 29-летнего жителя Орловской области, который приревновал возлюбленную к подростку и расправился с ним на остановке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Бурятии.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он пробудет в СИЗО до 17 августа.

По данным следствия, 17-летний потерпевший — выпускник местной школы. Его нашли с ножевыми ранениями возле остановки «Лесобаза» на улице Волочаевской в Улан-Удэ. Нападавшего задержали в магазине недалеко от места преступления.

Позже выяснилось, что злоумышленник прилетел в Бурятию, чтобы встретиться с девушкой, с которой познакомился в интернете. Около ее дома он заметил подростка, живущего по соседству с его возлюбленной, приревновал и напал на него.

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      Олеся Мицкевич
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