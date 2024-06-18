Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:03, 18 июня 2024Силовые структуры

Россиянин приревновал возлюбленную к подростку и расправился с ним

В Улан-Удэ мужчина зарезал школьника, приревновав к нему свою возлюбленную

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Улан-Удэ мужчина расправился с 17-летним подростком на остановке. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По его данным, утром мальчик пошел в школу. Его нашли с ножевыми ранения на остановке около Лесобазы. Нападавший попал на камеры видеонаблюдения, поэтому его удалось оперативно задержать в магазине недалеко от места преступления.

Выяснилось, что подозреваемый прилетел в Улан-Удэ из Орловской области к девушке, с которой познакомился в интернете. Около ее дома он заметил потерпевшего, приревновал и погнался за ним. Отмечается, что школьник был соседом возлюбленной нападавшего.

Ранее стало известно, что под Ростовом-на-Дону, в Белокалитвинском районе местный житель ударил 31-летнего пасынка топором и получил шесть лет лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      В Азове загорелись резервуары с нефтью после атаки ВСУ. Как в городе устраняют последствия удара?

      Евросоюз закупил на Украине пищевые отходы на рекордную сумму

      В ЛНР заявили о высадке украинского «информационного десанта» в Харьковской области

      В России начнут определять статус налогового нерезидента автоматически

      Российские звезды стали амбассадорами раздельного сбора отходов

      В Турции заявили о помощи России и предотвращении второго теракта после «Крокуса»

      Россиянин приревновал возлюбленную к подростку и расправился с ним

      Россиянам раскрыли главную причину импотенции

      В Госдуме прокомментировали кадровые перестановки в Минобороны

      Россия начала терять мировой рынок угля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше