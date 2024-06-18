Россиянин приревновал возлюбленную к подростку и расправился с ним

В Улан-Удэ мужчина зарезал школьника, приревновав к нему свою возлюбленную

В Улан-Удэ мужчина расправился с 17-летним подростком на остановке. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По его данным, утром мальчик пошел в школу. Его нашли с ножевыми ранения на остановке около Лесобазы. Нападавший попал на камеры видеонаблюдения, поэтому его удалось оперативно задержать в магазине недалеко от места преступления.

Выяснилось, что подозреваемый прилетел в Улан-Удэ из Орловской области к девушке, с которой познакомился в интернете. Около ее дома он заметил потерпевшего, приревновал и погнался за ним. Отмечается, что школьник был соседом возлюбленной нападавшего.

Ранее стало известно, что под Ростовом-на-Дону, в Белокалитвинском районе местный житель ударил 31-летнего пасынка топором и получил шесть лет лишения свободы.