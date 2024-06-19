Путин оценил позицию Вьетнама по Украине

Путин выразил благодарность Вьетнаму за сбалансированную позицию по Украине

Россия благодарна Вьетнаму за сбалансированную позицию по Украине. Благодарность выразил президент Владимир Путин в статье для вьетнамcкой газеты Nhan Dan.

«Мы благодарим наших вьетнамских друзей за проявленную сбалансированную позицию по украинскому кризису и хотим способствовать поиску практического пути разрешения кризиса мирными средствами», — написал российский лидер.

Владимир Путин также отметил, что у двух стран схожие позиции относительно ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Вьетнам разделяет ту же точку зрения на построение новой структуры евразийской безопасности, которая будет равноправной, неразделительной, инклюзивной и недискриминационной», — подчеркнул он.

Секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Ле Хоай Чунг заявил, что визит президента России Владимира Путина в страну 19 июня подтверждает ее престиж и правильность избранного внешнеполитического курса.