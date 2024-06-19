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14:34, 19 июня 2024Мир

Во Вьетнаме связали визит Путина с престижем страны

Секретарь ЦК КПВ Чунг: визит Путина во Вьетнам подтверждает престиж страны

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Визит президента России Владимира Путина во Вьетнам, который состоится 19 июня, подтверждает престиж страны и правильность избранного внешнеполитического курса. Об этом заявил секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Ле Хоай Чунг, передает РИА Новости.

«Визит президента Путина способствует подтверждению позиции и престижа Вьетнама, а также последовательной внешней политики, принятой на 13-м Национальном партийном съезде», — сказал секретарь ЦК КПВ.

По его словам, запланированный визит также указывает на высокую оценку Россией потенциала Вьетнама, так как поездка Путина проходит вскоре после начала его нового президентского срока.

Ле Хоай Чунг добавил, что визит российского лидера демонстрирует «уважение к руководству КПВ и генеральному секретарю [ЦК КПВ] Нгуен Фу Чонгу, который внес значительный вклад в развитие двусторонних отношений».

17 июня стало известно, что Путин посетит КНДР с государственным визитом 18 июня, после чего отправится во Вьетнам в рамках двухдневного визита, который пройдет с 19 по 30 июня.

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