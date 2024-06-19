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07:59, 19 июня 2024Мир

Путин пригласил Ким Чен Ына на встречу в Москву

Путин выразил надежду на встречу с Ким Чен Ыном в Москве

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что следующая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном пройдет в Москве. Об этом он заявил перед началом переговоров, сообщает ТАСС.

«Я очень рад нашей новой встрече. Надеюсь, что следующая пройдет в России, в Москве», — рассказал президент.

Ранее в столице КНДР Пхеньяне началась церемония официальной встречи Путина и Ким Чен Ына. Церемония проходит на площади Ким Ир Сена. На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что трибуны украшены флагами и портретами лидеров двух стран.

После совместного фотографирования в государственной резиденции «Кымсусан» Пуин и Ким Чен Ын приступили к переговорам.

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      Максим Габриелян
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