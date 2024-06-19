Путин прокомментировал поставки истребителей F-16 для ударов по России

Путин: поставки для ударов по России являются грубым нарушением обязательств

Поставки западной техники для ударов по России, включая американские истребители F-16, являются грубым нарушением обязательств. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Это не только заявление, это уже происходит, и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств», — рассказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предполагает оказание помощи в случае нападения на одну из стран-участниц соглашения. В связи с этим, он отослал к ситуации с военной поддержкой стран НАТО Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поощрения ударов по России.