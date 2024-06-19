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12:38, 19 июня 2024Мир

Путин высказался о позиции КНДР по Украине

Путин заявил, что позиция КНДР по Украине подтверждает суверенный курс страны

Фото: Globallookpress.com

Позиция Северной Кореи по Украине подтверждает суверенный курс страны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

По словам российского лидера, КНДР занимает объективную позицию и понимает истинные причины украинского кризиса.

Такая политика северокорейских властей является подтверждением «подлинно самостоятельного, независимого, суверенного курса», подытожил Путин.

Лидер КНДР Ким Чен Ын перед началом переговоров с президентом России выразил поддержку Москве в конфликте на Украине и отметил особенно высокую роль страны в поддержании баланса сил во всем мире.

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      Лина Пивоварова
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