Путин высказался о позиции КНДР по Украине

Путин заявил, что позиция КНДР по Украине подтверждает суверенный курс страны

Позиция Северной Кореи по Украине подтверждает суверенный курс страны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

По словам российского лидера, КНДР занимает объективную позицию и понимает истинные причины украинского кризиса.

Такая политика северокорейских властей является подтверждением «подлинно самостоятельного, независимого, суверенного курса», подытожил Путин.

Лидер КНДР Ким Чен Ын перед началом переговоров с президентом России выразил поддержку Москве в конфликте на Украине и отметил особенно высокую роль страны в поддержании баланса сил во всем мире.