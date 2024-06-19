Путин высказался о сотрудничестве России с Вьетнамом

Путин: Россия продолжит развивать двустороннее сотрудничество с Вьетнамом

Россия продолжит развивать двустороннее сотрудничество с Вьетнамом. Об этом заявил президент Владимир Путин в статье для газеты Nhan Dan.

«Вместе с нашими вьетнамскими друзьями мы продолжим строить двусторонние отношения и развивать сотрудничество на благо двух народов, ради стабильности и процветания в регионе и во всем мире», — отметил российский лидер.

Он также назвал свой визит символическим событием, которое состоится в 30-летие со дня подписания Договора об основных принципах дружественных отношений между Россией и Вьетнамом. По словам Путина, этот документ открыл большие возможности для двусторонних отношений и создал импульс для их дальнейшего развития.

Накануне визита российского президента секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Ле Хоай Чунг подчеркнул, что это событие подтверждает престиж страны и правильность избранного внешнеполитического курса.