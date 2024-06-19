Путин заявил о планах развития СПГ-отрасли во Вьетнаме

Путин: «Новатэк» планирует запустить СПГ-проекты во Вьетнаме

Российская энергетическая фирма «Новатэк» планирует запустить СПГ-проекты во Вьетнаме. Об этом заявил президент России Владимир Путин в статье для газеты «Нян зан».

По словам российского лидера, также в разработке находится вопрос о создании в азиатской стране центра ядерной науки и технологий. Корпорация Росатом поможет не только в строительстве, но и в подборе персонала.

19 июня Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Глава государства прилетел в Ханой из КНДР, где провел полноформатные переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Ожидается, что Вьетнам станет финальной точкой трехдневной поездки российского лидера.