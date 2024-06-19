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08:14, 19 июня 2024Мир

Путин заявил о высокой оценке позиции Северной Кореи в конфликте на Украине

Путин: Россия ценит поддержку Северной Кореи на украинском направлении

Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Москва высоко ценит поддержку Пхеньяна на украинском направлении, а также в ряде других сфер. Об этом заявил президент России Владимир Путин в начале встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, передает ТАСС.

«Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении», — рассказал глава государства.

Ранее в столице КНДР Пхеньяне началась церемония официальной встречи Путина и Ким Чен Ына. Церемония проходит на площади Ким Ир Сена. На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что трибуны украшены флагами и портретами лидеров двух стран.

После совместного фотографирования в государственной резиденции «Кымсусан» Пуин и Ким Чен Ын приступили к переговорам.

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      Максим Габриелян
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