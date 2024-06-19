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13:26, 19 июня 2024Россия

Раненному на СВО военному пришлось добиваться госпитализации

В Уфе бойцу СВО отказали в госпитализации, ему пришлось добиваться лечения

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

В Уфе раненному во время специальной военной операции (СВО) на Украине военному из Владивостока пришлось добиваться госпитализации после того, как ему отказали в помощи. Его историю на странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал депутат Курултая Республики Башкортостан Альфит Нигаматьянов.

По его словам, военнослужащий был ранен в зоне проведения СВО. Последствия перенесенного ранения дали о себе знать, мужчина почувствовал себя плохо и обратился к медикам. Дежурный врач приемного отделения больницы №21 в Уфе осмотрел мужчину, но решил, что госпитализация военнослужащему не требуется. Участнику СВО дали рекомендации для домашнего лечения и отпустили, несмотря на то, что на руках у военного имелось направление от хирурга на госпитализацию.

«По итогам анализа доводов и предписанных документов установлен факт нарушения прав на получение медицинской помощи», — уточнил Нигаматьянов.

На следующий день военного все же госпитализировали. Но этому предшествовало обращение в несколько инстанций и разговор с заместителем министра здравоохранения республики.

В феврале бойца СВО обокрали на 400 тысяч рублей в коридоре госпиталя после ампутации конечностей.

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      Елена Торубарова
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