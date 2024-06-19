Раскрыто состояние сыгравшего Гэндальфа актера после несчастного случая

Сыгравший Гэндальфа актер Маккеллен надеется вернуться на сцену после падения

Сыгравший Гэндальфа во «Властелине колец» актер Иэн Маккеллен, который попал в больницу после падения со сцены, рассказал о своем состоянии. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети X.

Актер выразил благодарность всем, кто поддержал его, а также медицинскому персоналу, который оказал ему помощь после несчастного случая. «Они [врачи] заверили меня, что мое выздоровление будет полным и быстрым, и я с нетерпением жду возвращения к работе», — написал он.

Ранее сообщалось, что 85-летний актер оступился и упал во время постановки театра Ноэла Кауарда Player Kings («Игроки-короли»). После несчастного случая он был доставлен в больницу в Лондоне.