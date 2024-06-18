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06:28, 18 июня 2024Культура

Сыгравший Гэндальфа актер попал в больницу после падения со сцены

Sky News: сыгравший Гэндальфа актер Маккеллен попал в больницу после падения
Иэн Маккеллен

Иэн Маккеллен. Фото: Lev Radin / Global Look Press

Сыгравший Гэндальфа во «Властелине колец» актер Иэн Маккеллен попал в больницу после падения со сцены, передаеттелеканал Sky News.

Как отметили журналисты, он был доставлен в больницу в Лондоне. 85-летний актер оступился и упал во время постановки театра Ноэла Кауарда Player Kings («Игроки-короли»).

На носилках его отнесли в машину скорой помощи. Спектакль был остановлен и не возобновился.

Ранее в Великобритании запустили краудфандинговую кампанию, в рамках которой был объявлен сбор 4,5 миллиона фунтов стерлингов (455 миллионов рублей) на выкуп и реставрацию дома Джона Толкина, где он написал «Хоббита» и «Властелина колец». В Оксфордский дом Толкин заехал в 1930 году и жил там 17 лет, пока преподавал в университете.

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      Марина Совина
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