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20:04, 19 июня 2024Экономика

Россия резко нарастила вывоз ячменя

«Агроэкспорт»: вывоз ячменя из России увеличился в 2,1 раза в январе-мае

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

По итогам первых пяти месяцев 2024 года российские агроэкспортеры нарастили объемы вывоза ячменя иностранным покупателям в 2,1 раза в сравнении с тем же периодом 2023-го, до более чем 3 миллионов тонн. Об этом сообщается на сайте центра «Агроэкспорт».

На этом фоне эксперты спрогнозировали выход России на первое место в мире по объемам экспорта ячменя по итогам этого сельскохозяйственного года (завершится 30 июня). Нынешние темпы прироста аналитики сочли рекордными. На подобную динамику повлияло в том числе возобновление импорта со стороны Саудовской Аравии, являющейся крупнейшим глобальным покупателем этой продукции.

Согласно данным центра «Русагротранс», в январе-мае ближневосточное королевство закупило у России в общей сложности 837,1 тысячи тонн ячменя. В топ-5 импортеров также вошли Иран (608 тысяч тонн), Китай (376 тысяч), Тунис (266 тысяч) и Алжир (182 тысячи). Основной объем поставок был осуществлен через порты Азово-Черноморского бассейна, Каспия и дальневосточные погранпереходы, резюмировали аналитики.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили о росте экспорта российского зерна на 16 процентов по итогам первой половины 2024 года. С начала января по 9 июня отечественные аграрии отправили за границу в общей сложности 40,2 миллиона тонн этой продукции. Подавляющая доля экспорта пришлась на пшеницу (24,9 миллиона тонн). В топ-3 наиболее востребованной продукции также вошли кукуруза и ячмень.

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      Анатолий Акулов
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