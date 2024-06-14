Россия заметно нарастила вывоз зерна

Россельхознадзор: экспорт зерна из России вырос на 16 процентов в 2024 году

С начала 2024 года по 9 июня суммарные объемы экспорта российского зерна и продуктов его переработки увеличились на 16 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 40,2 миллиона тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Россельхознадзора.

Более половины отгрузок пришлись на пшеницу — с начала года иностранным покупателям из России отправили 24,9 миллиона тонн. Экспорт кукурузы за этот период времени составил 4,2 миллиона, а ячменя — 3,9 миллиона, уточнили в ведомстве.

Кроме того, российские поставщики заметно нарастили вывоз и других видов зерновой продукции. Так, экспорт ржи увеличился в 8 раз, овса — вдвое, пшеничной муки — в 1,7 раза, а крупы и зернобобовых культур — в 1,6 раза.

Наибольший прирост импорта российского зерна за этот период времени продемонстрировали Вьетнам (в 26 раз), Индонезия — в 9 раз, Иордания — в 6 раз, Афганистан — в 5 раз. В свою очередь, покупатели из Ирака, Бангладеш, Узбекистана и Монголии нарастили закупки втрое, заключили в Россельхознадзоре.

Другим важным рынком сбыта российского зерна в этом году стал Китай. По итогам первых четырех месяцев азиатская страна закупила у РФ в общей сложности 96,6 тысячи тонн пшеницы. Суммарная стоимость поставок достигла уровня в 25,2 миллиона долларов, увеличившись в 19,4 раза.