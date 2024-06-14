Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:19, 14 июня 2024Экономика

Россия заметно нарастила вывоз зерна

Россельхознадзор: экспорт зерна из России вырос на 16 процентов в 2024 году

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

С начала 2024 года по 9 июня суммарные объемы экспорта российского зерна и продуктов его переработки увеличились на 16 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 40,2 миллиона тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Россельхознадзора.

Более половины отгрузок пришлись на пшеницу — с начала года иностранным покупателям из России отправили 24,9 миллиона тонн. Экспорт кукурузы за этот период времени составил 4,2 миллиона, а ячменя — 3,9 миллиона, уточнили в ведомстве.

Кроме того, российские поставщики заметно нарастили вывоз и других видов зерновой продукции. Так, экспорт ржи увеличился в 8 раз, овса — вдвое, пшеничной муки — в 1,7 раза, а крупы и зернобобовых культур — в 1,6 раза.

Наибольший прирост импорта российского зерна за этот период времени продемонстрировали Вьетнам (в 26 раз), Индонезия — в 9 раз, Иордания — в 6 раз, Афганистан — в 5 раз. В свою очередь, покупатели из Ирака, Бангладеш, Узбекистана и Монголии нарастили закупки втрое, заключили в Россельхознадзоре.

Другим важным рынком сбыта российского зерна в этом году стал Китай. По итогам первых четырех месяцев азиатская страна закупила у РФ в общей сложности 96,6 тысячи тонн пшеницы. Суммарная стоимость поставок достигла уровня в 25,2 миллиона долларов, увеличившись в 19,4 раза.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Люди находятся под завалами, есть погибшие и раненые

      Россиянам пообещали призы за предсказание результатов матчей Евро-2024

      Переехавшая в российский город семья канадцев выбрала участок для фермы

      Экс-глава отделения по борьбе с коррупцией УМВД Саратова вымогал взятку и был осужден

      Профицит счета текущих операций России начал сокращаться

      Россиянина задержали за посты в соцсетях с призывами к терроризму

      Пентагон заверил в отсутствии планов по расширению НАТО

      Генерала СК российского региона освободили от должности

      В Запорожской области рассказали о потерях украинской артиллерии

      В России подорожал бензин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше