Россия в разы увеличила поставки зерна в Китай

«Агроэкспорт»: с января по апрель РФ увеличила поставки зерна в Китай в 20 раз

С января по апрель Россия увеличила поставки зерна в Китай почти в 20 раз. Об этом со ссылкой на центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ сообщает РИА Новости.

Согласно данным таможенной статистики Главного таможенного управления (ГТУ) Китая, за четыре месяца импорт российской пшеницы на китайский рынок достиг 96,6 тысячи тонн. Суммарно поставки оцениваются в 25,2 миллиона долларов — это в 19,4 раза больше, чем показатели прошлого года. В общей сложности за весь период государство нарастило внешние закупки пшеницы на 3,5 процента, до 6,2 миллиона тонн.

Ранее в ГТУ отмечали, что по итогам 2023 года доходы российских агроэкспортеров от продажи зерновых культур в Китай выросли в 3,7 раза год к году и достигли почти 325 миллионов долларов в денежном выражении. Для сравнения, в 2022 году доходы России от продажи зерновых в КНР оценивались в 87,4 миллиона.

По итогам 2023-го КНР нарастила закупки пшеницы из РФ до 35 миллионов долларов (в 2022-м — 2,7 миллиона), ячменя — до 110,2 миллиона (годом ранее — 18,1 миллиона), кукурузы — до 91,7 миллиона (в 2022-м — 29,7 миллиона).

В марте стоимость контрактов на российскую пшеницу начала расти. Если в начале года зерно оценивалось в 242 доллара за тонну, и позже цены падали, то с началом весны экспортные цены пробили психологическую отметку в 200 долларов за тонну. В 2024 году, по прогнозам экспертов, мировые запасы злакового зерна снизятся до минимума за девять лет, что приведет к дальнейшему росту цен. Ситуацию с прогнозированием усложняет тот факт, что западные трейдеры после ухода из России не имеют доступа к осмотру полей.