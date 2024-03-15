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15:02, 15 марта 2024Экономика

Цены на российскую пшеницу стали расти впервые с начала года

Экспортные цены на пшеницу из России достигли 201 доллара за тонну

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Стоимость контрактов на экспорт российской пшеницы с поставками в апреле начала расти впервые с начала 2024 года и к настоящему времени достигла уровня примерно в 201 доллар за тонну. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранс».

В начале января стоимость контрактов на поставки российской пшеницы иностранным покупателям находилась на уровне в 242 доллара за тонну. С тех пор цены неуклонно падали, уточнили эксперты.

В начале этой недели экспортные цены пробили психологическую отметку в 200 долларов за тонну, а затем опустились до уровня в 198-199 долларов. Однако к середине марта наметилась противоположная динамика, пояснили в аналитическом центре. «Позитивное движение в экспортных ценах наблюдается впервые с начала 2024 года», — резюмировали в «Русагротрансе».

В то же время цены на российскую пшеницу по-прежнему уступают иностранным конкурентам. Так, стоимость французской пшеницы за неделю возросла до 211 долларов за тонну, а цены на американскую сейчас находятся на уровне в 229 долларов, заключили эксперты.

Одним из ключевых иностранных покупателей российского зерна является Китай. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщил, что доходы экспортеров РФ от продажи зерновых агрокультур в азиатскую страну выросли в 3,7 раза. По итогам 2023 года показатель достиг уровня почти в 325 миллионов долларов. При этом за 12 месяцев в наибольшей степени увеличились доходы от продажи пшеницы — 35 миллионов против 2,7 миллиона долларов в 2022-м.

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      Анатолий Акулов
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