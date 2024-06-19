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16:06, 19 июня 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 18 и 19 июня

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В сообщении ведомства говорится, что в среду, 19 июня, и четверг, 20 июня, местами в северо-западных, северо-восточных, юго-западных, центральных районах Кубани (включая муниципальное образование города Краснодар) и на Черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

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На этом фоне спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. В частности, они рекомендовали гражданам позвонить по телефону «101» в пожарную охрану, лесничество или администрацию сельского поселения в случае начинающегося пожара.

«Немедленно предупредите всех находящихся поблизости о том, что им необходимо срочно выйти из опасной зоны, — говорится в сообщении. — Организуйте эвакуацию людей на дорогу, широкую поляну, к берегу ближайшего водоема, в поле».

Ранее переполненные туристами пляжи российского курорта Кабардинка, Краснодарский край, попали на видео. На записи видно, что у берегов моря почти не осталось места для туристов.

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      Фариза Бацазова
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