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17:20, 19 июня 2024Забота о себе

Россиянам перечислили несколько фактов о взаимосвязи между питанием и мозгом

Доктор Данилов: расширение вкусового кругозора делает людей привлекательнее

Фото: Ali Inay / Unsplash

Взаимосвязь между питанием и человеческим мозгом сильно недооценена. Несколько необычных фактов, касающихся восприятия еды, в беседе с KP.RU перечислил профессор-невролог, доктор медицинских наук Алексей Данилов.

Эксперт заявил, что расширение «вкусового кругозора» делает людей привлекательными в глазах противоположного пола. Он напомнил об исследовании, которое доказало, что женщины симпатизируют больше тем мужчинам, которые не боятся пробовать новые блюда. Доктор предположил, что это связано с женским инстинктом по поиску надёжного партнера для будущего потомства.

Говоря о втором факте, Данилов заметил, что фастфуд оказывает большое влияние на мозг человека. Такая еда приносит удовольствие, но не дает насыщение, что в итоге приводит к перееданию.

Кроме того, фастфуд, по его словам, является причиной возникновения хронической боли у человека. Зачастую это приводит к воспалениям нервной ткани, которые провоцируют провалы в памяти, повреждают связи между нервными клетками и снижают работоспособность.

В заключение он заметил, что питание серьезно влияет на интеллект и наличие психических заболеваний. Это связано с пагубным воздействием фастфуда и полуфабрикатов на мозг человека, подчеркнул он.

Ранее эндокринолог Галина Смирнова заявила, что нормализовать уровень гормонов поможет правильное питание. по ее словам, в рационе обязательно должны присутствовать продукты, богатые триптофаном, магнием, цинком, полиненасыщенными жирными кислотами.

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      Наталья Анисеева
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