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14:39, 19 июня 2024Среда обитания

Россияне назвали важнейший навык для развития бизнеса

Около 77 % россиян считают умение управлять людьми важнейшим навыком для бизнеса

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Большинство россиян (77,8 процента) считают умение управлять людьми и процессами важнейшим навыком для развития бизнеса. Необходимые для успешного ведения дел умения назвали в исследовании образовательной платформы «Нетология» и бизнес-навигатора GenGo, передает «Газета.Ru».

Еще 71,3 процента респондентов считают наиболее важными умение рисковать, быть гибким и быстро принимать решения. Около 51,9 процента ставят на первое место знание правовых и финансовых основ, 51,7 процента — лидерские качества и умение убеждать, а 51,1 процента — знание маркетинговых инструментов.

54,3 процента опрошенных признались, что хотят развить свои предпринимательские навыки. 25,9 процентов считают этот фактор необходимым для продвижения их бизнеса, в то время как 28,4 процента рассчитывают с его помощью открыть свое дело. 45,5 процента пожаловались на нехватку денег на развитие предпринимательских навыков, а 22 процента — на нехватку времени. Еще 13,9 процента заявили, что не видят в этом смысла, так как им нравится работать по найму.

Почти все россияне (85,9 процента) считают, что предпринимательству можно научиться. 67,3 процента полагают, что в этом поможет практика, еще 59,9 процентов отмечают положительным влиянием взаимодействие с предпринимательским сообществом. Популярными форматами обучения также стали вузы и бизнес-школы (43,4 процента), онлайн- и офлайн-тренинги и курсы (35,9 процента) и онлайн-университеты (27,7 процента). Остальные 11,5 процента респондентов уверены, что предпринимательские навыки должны быть с рождения.

Ранее опрос среди молодежи показал, что молодые россияне готовы начинать карьеру с самых низших непрестижных должностей.

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      Александра Качан
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