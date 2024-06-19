Россияне описали идеальную квартиру

ПИК: две трети россиян хотели бы иметь в квартире разнесенные спальни

Около двух третей россиян хотели бы, чтобы в их квартире спальни были разнесены друг от друга, то есть находились в разных частях квартиры и не были объединены общей стеной. Идеальную планировку квартиры они описали в опросе, проведенном девелопером ПИК, его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

В общей сложности в исследовании приняли участие 1200 человек старше 18 лет из крупных городов России. Более половины (34 процента) из тех, кто мечтает о разнесенных спальнях, отметили удобство такой планировки для семей с детьми, а другие 30 процентов заявили, что за счет этого у каждого члена семьи будет личное пространство в квартире.

Почти половина опрошенных (45 процентов) также хотели бы иметь мастер-спальню. Две трети респондентов рассказали, что они предпочли бы объединенную кухню-гостиную двум раздельным комнатам. Среди преимуществ этой планировки 35 процентов выделили возможность собираться там всей семьей, а другие 30 процентов подчеркнули, что она поможет увеличить пространство в квартире. Кроме того, 69 процентов россиян назвали желательным наличие отдельных гардеробных, причем 15 процентам из них нужно не одно, а сразу несколько помещений для хранения одежды.

Из всех принявших участие в опросе собственников «вторички» в перепланировке жилья нуждались или нуждаются 48 процентов: при этом у 26 процентов, несмотря на необходимость в ней, нет возможности провести ее, а 22 процента уже ее сделали, поскольку изначальная не устраивала их либо была недостаточно удобной. Более половины из тех, кто хочет провести перепланировку, намерены снести стены и возвести новые. Еще 27 процентам нужны лишь снос стен и ограждений, а другим 16 процентам — напротив, возведение новых.

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