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10:19, 23 апреля 2024Экономика

Россияне описали идеальную квартиру

«Самолет Плюс» и Contented: у идеальной квартиры россиян минималистичный дизайн

Фото: Unsplash

Минималистичный дизайн интерьера в спокойных тонах, много мест для хранения вещей и система «умный дом» — именно такими характеристиками, по мнения большинства россиян, должна обладать идеальная квартира. К такому выводу по результатам совместного исследования пришли «Самолет Плюс» и Contented, пишет «Газета.ру».

Кроме того, 27 процентам россиян важно большое количество свободного пространства, а 25 процентов убеждены, что у каждого члена семьи должна быть отдельная комната. Чуть менее четверти респондентов необходимо наличие интересных элементов декора в интерьере. Помимо базового наполнения квартиры кухонным гарнитуром, холодильником и прочими необходимыми элементами, россиянам важно, чтобы у них в квартире был собственный рабочий стол (40 процентов), кондиционер (38 процентов) и посудомоечная машина (33 процента). В вопросе же стиля интерьера три четверти опрошенных предпочитают современные направления, такие как минимализм или хай-тек.

Что касается распределения предпочтений по поколениям, то зумерам наличие качественной, дорогой мебели в интерьере важнее, чем бумерам (31 процент против 15 процентов). Кроме того, молодым людям более ценны технологичные решения по типу «умного дома» (35 процентов против 25 процентов), они также отличаются большей открытостью к экспериментам и могут использовать для своего интерьера винтажную советскую мебель. Представители старшего поколения, напротив, чаще предпочитают недорогие материалы и мебель, которые можно легко заменить (25 процентов против 12 процентов), и менее терпимы к стенам ярких или темных оттенков.

Ранее россиян призвали делать интерьер в квартире неагрессивным.

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      Полина Кислицына
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