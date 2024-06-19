Россияне убрали с пляжа в Казани сотни килограммов мусора

Акция «Особенности национальной уборки» прошла в Казани

Участники акции «Особенности национальной уборки» убрали с пляжа «Нижнее Заречье» в Казани сотни килограммов мусора. Об экологическом мероприятии в российском городе сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас».

Совместными усилиями добровольцам удалось убрать с пляжа 600 килограммов мусора, среди которых оказались стекло, пластик и смешанные отходы. В ходе мероприятия также было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством экологии и природных ресурсов Татарстана и «Компасом».

Отмечается, что акция проводится второй год подряд. «Наша задача — раскрыть душу каждого региона, и, безусловно, Татарстан — это край, которому есть чем похвастаться. Самое главное — чем больше мы будем вовлекать наших детей, тем больше у нас шансов сохранить природное наследие для будущих поколений», — заявила директор фонда Татьяна Ковалева.

Ранее почти два миллиона москвичей сходили на майские субботники. В их рамках они помогли городу очистить газоны от прошлогодней листвы и подготовить цветники.