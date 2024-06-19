Среда обитания
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10:15, 19 июня 2024Среда обитания

Россияне убрали с пляжа в Казани сотни килограммов мусора

Акция «Особенности национальной уборки» прошла в Казани

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Участники акции «Особенности национальной уборки» убрали с пляжа «Нижнее Заречье» в Казани сотни килограммов мусора. Об экологическом мероприятии в российском городе сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас».

Совместными усилиями добровольцам удалось убрать с пляжа 600 килограммов мусора, среди которых оказались стекло, пластик и смешанные отходы. В ходе мероприятия также было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством экологии и природных ресурсов Татарстана и «Компасом».

Отмечается, что акция проводится второй год подряд. «Наша задача — раскрыть душу каждого региона, и, безусловно, Татарстан — это край, которому есть чем похвастаться. Самое главное — чем больше мы будем вовлекать наших детей, тем больше у нас шансов сохранить природное наследие для будущих поколений», — заявила директор фонда Татьяна Ковалева.

Ранее почти два миллиона москвичей сходили на майские субботники. В их рамках они помогли городу очистить газоны от прошлогодней листвы и подготовить цветники.

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      Александра Качан
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