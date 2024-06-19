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08:42, 19 июня 2024Силовые структуры

Россиянин домогался 10-летней школьницы в лифте и получил семь лет колонии

Суд дал 7 лет колонии вологжанину, домогавшемуся 10-летней школьницы в лифте

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Вологодский городской суд огласил приговор в отношении 35-летнего местного жителя, который домогался школьницы в лифте жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

По данным следствия, все произошло 19 января. Мужчина, находясь в лифте дома на улице Архангельская в Вологде, совершил действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки. В отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Суд признал вологжанина виновным и назначил ему наказание в виде семи лет колонии строгого режима и одного года ограничения свободы. С него также взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей в пользу потерпевшей.

Ранее в Москве был задержан 23-летний иностранец-педофил, который домогался двух купающихся в озере школьниц.

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      Олеся Мицкевич
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