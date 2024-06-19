Россиянин истязал трех детей своей сожительницы и получил 3 года колонии

В ЯНАО суд дал 3 года мужчине, истязавшему трех малолетних детей сожительницы

Суд в Ноябрьске приговорил к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима местного жителя, который истязал трех детей своей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Мужчину признали виновным по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 («Истязание, совершенное в отношении двух и более лиц») и части 1 статьи 119 («Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы») УК РФ. Приговор уже обжалован стороной обвинения из-за мягкости назначенного наказания.

По данным следствия, осужденный, проживая с сожительницей в Ноябрьске, систематически избивал трех ее малолетних детей, угрожал им убийством и создавал для них психотравмирующие ситуации. Выяснилось, что до этого он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Ранее на Камчатке суд приговорил к четырем годам колонии общего режима 44-летнего местного жителя, который регулярно избивал двух сыновей сожительницы.