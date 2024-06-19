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09:31, 19 июня 2024Путешествия

Россиянин описал жителей Вьетнама фразой «громко и мерзко харкают»

Фото: Alexandre Brondino / Unsplash

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал во Вьетнаме и назвал три привычки местных жителей, которые могут отбить желание путешествовать по этой стране. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

Во-первых, автора публикации возмутило то, что вьетнамцы постоянно «очень громко и мерзко харкают». «С китайцами это у них общее. Дело в том, что у этих народов глубоко укоренилось представление о том, что нельзя держать в себе слизь. Она якобы содержит негативную энергию, от которой надо непременно избавиться, чтобы оставаться здоровым», — такими фразами описал привычку жителей Вьетнама россиянин.

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Во-вторых, Кутовой отметил, что водители вьетнамских грузовиков и больших автобусов громко сигналят, подъезжая вплотную к другим автомобилям. «Можно действительно сильно испугаться, некоторые туристы буквально паникуют от таких "сюрпризов", что может быть даже опасно на дороге», — предупредил россиянин.

Путешественник также пожаловался на навязчивые предложения такси, аренды байка и массажа в туристических местах и мафию, которая использует детей-попрошаек для заработка на гостях страны.

«В центре города они просто не дают проходу, а глупые туристы дают деньги, не понимая, что поддерживают этот ужасный бизнес», — посетовал Кутовой.

Ранее этот же тревел-блогер проехал автостопом по Вьетнаму и сравнил его с Россией. По его словам, в обеих странах водители останавливаются и подвозят туристов, но в России при этом люди хотят сделать доброе дело, а во Вьетнаме — пообщаться с иностранцами.

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      Алина Черненко
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