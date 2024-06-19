Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:14, 19 июня 2024Ценности

Россиянка лишилась соска во время пластики груди

В Краснодаре россиянка лишилась соска во время пластики груди

Фото: philippe spitalier / Unsplash

Россиянка лишилась соска во время пластики груди. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

В январе прошлого года 37-летняя жительница Краснодара Алена (фамилия не уточняется) решила записаться в клинику «Екатерининская» на операцию. По ее словам, хирург справился со своей работой плохо. После маммопластики пациентка заметила, что грудь стала непропорциональной, а сосок начал темнеть. В связи с этим Алене провели повторную операцию, в ходе которой сосок был удален. Спустя год после реабилитационного периода в груди девушки образовались кисты.

Из-за появившихся осложнений врач предложил вернуть деньги только за первую операцию, но пациентка отказалась. В настоящий момент Алена составляет иск в суд и посещает консультации в других клиниках.

В декабре прошлого года сообщалось, что россиянка сделала пластику за 325 тысяч рублей и осталась с изуродованным телом.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Путин преподнес Ким Чен Ыну роскошные подарки. Что получил лидер Северной Кореи и что подарил в ответ?

      Минобороны заявило об уничтожении двух полевых складов ВСУ

      Армия России отчиталась об уничтожении складов с боеприпасами ВСУ

      Российские войска уничтожили британскую гаубицу L-119 в зоне спецоперации

      Российские акции и гособлигации вернулись к падению

      Путин прокомментировал поставки истребителей F-16 для ударов по России

      Жителям российского города предложили переночевать в БДСМ-квартире

      Инфекционист дал россиянам совет для защиты от ботулизма

      Российскому рынку легковых автомобилей предсказали спад

      Жена российского миллиардера показала фигуру в купальнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше