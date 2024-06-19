Российские танкисты уничтожили укрепрайон ВСУ севернее Работино

Минобороны: танк Т-80 БВМ уничтожил укрепрайон ВСУ севернее Работино

Танковый экипаж Т-80 БВМ группировки войск «Днепр» уничтожил укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее села Работино в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что танкисты ликвидировали восемь украинских пехотинцев. Отмечается, что в ходе выполнения боевой задачи танковый экипаж попал под обстрел ВСУ, но в результате атаки никто не пострадал.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что российские войска отбросили ВСУ на расстояние более одного километра от Работино. Он указал, что российские военные контролируют территорию к западу и востоку от села на полтора километра.