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05:25, 19 июня 2024Бывший СССР

Российские танкисты уничтожили укрепрайон ВСУ севернее Работино

Минобороны: танк Т-80 БВМ уничтожил укрепрайон ВСУ севернее Работино

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Танковый экипаж Т-80 БВМ группировки войск «Днепр» уничтожил укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее села Работино в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что танкисты ликвидировали восемь украинских пехотинцев. Отмечается, что в ходе выполнения боевой задачи танковый экипаж попал под обстрел ВСУ, но в результате атаки никто не пострадал.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что российские войска отбросили ВСУ на расстояние более одного километра от Работино. Он указал, что российские военные контролируют территорию к западу и востоку от села на полтора километра.

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      Марина Совина
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