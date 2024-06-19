Российским студентам предложили рекордное количество бюджетных мест в вузах

Глава Минобра Фальков: в вузах России выделили рекордное число бюджетных мест

В 2024 году в российских вузах выделили рекордное число бюджетных мест — 621 тысячу. При этом около 30 тысяч из них отдадут выпускникам школ новых регионов. Об этом рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков во время пресс-конференции в Москве, пишет РБК.

Российским студентам предложили поступать учиться на преподавателей — по этим направлениям выделили 75 тысяч бюджетных мест, на IT-специалистов — 48,5 тысячи бюджетных мест, специалистов клинической медицины — почти 30 тысяч мест, а также на будущих работников сельского, лесного и рыбного хозяйства — 27 тысяч мест. По направлению «машиностроение» бесплатно смогут выучиться 21,5 тысячи человек. При этом Фальков не назвал количество бюджетных мест по инженерным специальностям, хотя ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что их число вырастет на 2 281.

По словам Фалькова, большинство бюджетных мест выделили именно в регионах, в частности, в Татарстане, Томской, Самарской, Нижегородской, Свердловской, Ростовской и Новосибирской областях, Башкирии, а также Красноярском крае и Воронежской области.

Помимо бюджетных, выросло количество целевых мест — до 145,4 тысячи, в частности, на специальности «лечебное дело» и «педиатрия» (76 процентов мест). Эти студенты по окончании учебы в вузе должны будут отработать определенное количество лет в организации, которая оплатила обучение.

Также Фальков уточнил, что до 10 тысяч выросло число бюджетных мест в вузах-участниках пилотного проекта по изменению уровней высшего образования, где студентов будут обучать по программам базового, специализированного и профессионального уровней.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил пересмотреть количество бюджетных мест в вузах, а также улучшить качество обучения.