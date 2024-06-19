Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:17, 19 июня 2024Россия

Российским студентам предложили рекордное количество бюджетных мест в вузах

Глава Минобра Фальков: в вузах России выделили рекордное число бюджетных мест

Фото: Алексей Майшев / ТАСС

В 2024 году в российских вузах выделили рекордное число бюджетных мест — 621 тысячу. При этом около 30 тысяч из них отдадут выпускникам школ новых регионов. Об этом рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков во время пресс-конференции в Москве, пишет РБК.

Российским студентам предложили поступать учиться на преподавателей — по этим направлениям выделили 75 тысяч бюджетных мест, на IT-специалистов — 48,5 тысячи бюджетных мест, специалистов клинической медицины — почти 30 тысяч мест, а также на будущих работников сельского, лесного и рыбного хозяйства — 27 тысяч мест. По направлению «машиностроение» бесплатно смогут выучиться 21,5 тысячи человек. При этом Фальков не назвал количество бюджетных мест по инженерным специальностям, хотя ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что их число вырастет на 2 281.

По словам Фалькова, большинство бюджетных мест выделили именно в регионах, в частности, в Татарстане, Томской, Самарской, Нижегородской, Свердловской, Ростовской и Новосибирской областях, Башкирии, а также Красноярском крае и Воронежской области.

Материалы по теме:
Как поступить в магистратуру в России в 2024 году: пошаговая инструкция
Как поступить в магистратуру в России в 2024 году:пошаговая инструкция
17 июня 2024
Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз? Какие достижения учитывают в университетах в 2024 году
Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз?Какие достижения учитывают в университетах в 2024 году
10 июня 2024

Помимо бюджетных, выросло количество целевых мест — до 145,4 тысячи, в частности, на специальности «лечебное дело» и «педиатрия» (76 процентов мест). Эти студенты по окончании учебы в вузе должны будут отработать определенное количество лет в организации, которая оплатила обучение.

Также Фальков уточнил, что до 10 тысяч выросло число бюджетных мест в вузах-участниках пилотного проекта по изменению уровней высшего образования, где студентов будут обучать по программам базового, специализированного и профессионального уровней.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил пересмотреть количество бюджетных мест в вузах, а также улучшить качество обучения.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Лаврова, Белоусова и других российских министров вывели из зала заседаний в Северной Корее. Что они сделали не так?

      «Ростех» оценил работу 2С3М «Акация» в зоне СВО

      Названы вызываемые некачественной магазинной едой заболевания

      В Самаре разработают наноспутники для слежения за ураганами

      Россиянин угостил знакомых антифризом вместо спирта и попал под статью

      Стилист Рогов раскрыл ставшее трендовым неожиданное сочетание в одежде

      Глава МИД Армении не поучаствует во встрече ОДКБ

      Путин высказался о сотрудничестве России с Вьетнамом

      Министр транспорта России оценил дороги в Северной Корее

      Археологи нашли бутылки с вишней Джорджа Вашингтона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше