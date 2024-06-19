Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:06, 19 июня 2024Забота о себе

Сексолог указал на скрытые причины женских измен

Фото: Unsplash

Измены могут быть обусловлены биологическими и психологическими причинами, рассказал врач-сексолог, психотерапевт, вице-президент «Профессионального объединения врачей сексологов» Андрей Булах. На скрытые причины женских измен специалист указал в комментарии «Ленте.ру».

По словам врача, женщины могут решаться на адюльтер из-за изменения гормонального фона, оказывающего влияние на либидо. Стимулировать желание могут патологии надпочечников, гипертиреоз, опухоли гипоталамо-гипофизарной зоны головного мозга, уточнил сексолог.

При подобных нарушениях в организме происходит повышенный выброс гормонов (в первую очередь тестостерона), провоцирующих сексуальное желание. Также желание может усиливаться из-за приема различных стимулирующих средств и некоторых психических заболеваний

Андрей Булахврач-сексолог, психиатр

Однако чаще всего женская измена происходит из-за эмоциональной неудовлетворенности в отношениях, нехватки близости, поддержки, заявил Булах. Еще одной психологической причиной может быть желание женщины расстаться с партнером. Сексолог уточнил, что многие женщины боятся одиночества, поэтому начинают искать отношения с другими мужчинами, не завершив предыдущие.

Также в числе причин психологического характера можно отметить стремление женщины изменить в отместку, если партнер сам стал ей неверен

Андрей Булахврач-сексолог, психотерапевт

Отдельной причиной женской измены доктор назвал хроническую сексуальную неудовлетворенность. «Когда партнер — это просто хороший человек, который не привлекает женщину эмоционально, то она начинает обращать внимание на мужчин на стороне», — заверил специалист.

Чтобы минимизировать риск женской измены, нужно следить за состоянием здоровья, отслеживать гормональный баланс, совместно работать над отношениями и прислушиваться к интересам женщины. Важно обсуждать все, что происходит между партнерами (как в обыденной жизни, так и в сексе), поддерживать женщину, давать ей тот вариант заботы и любви, который ей необходим, чтобы она чувствовала себя комфортно. А главное — удовлетворять ее не только физически, но и эмоционально, заверил сексолог.

Материалы по теме:
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Ранее Булах назвал способы вернуть страсть в супружеский секс. В частности, он посоветовал заботиться о желаниях партнера.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Путин прибыл в Пхеньян. Как на Западе отреагировали на визит российского лидера в Северную Корею?

      Российские танкисты уничтожили укрепрайон ВСУ севернее Работино

      Место рождения группы Grateful Dead выставили на продажу

      Сексолог указал на скрытые причины женских измен

      Еще одну песню группы «Порнофильмы» запретили в России

      Кэти Перри показала фигуру в бикини

      Полицейский снялся в порноролике во время дежурства и попал за решетку

      Существование темной материи поставили под сомнение

      Отбывающего срок бывшего депутата Яшина перевели из ШИЗО

      «Почту России» оштрафовали на 100 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше