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11:09, 19 июня 2024Россия

Семь человек пострадали при лобовом ДТП на российской трассе

Семь человек пострадали при ДТП в Красноярском крае, четверых спасти не удалось

Кадр: МВД России

Семь человек пострадали при лобовом ДТП в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Утром 19 июня управлявший иномаркой мужчина выехал на встречную полосу, по которой двигался ГАЗ. По предварительным данным, число находившихся в легковушке людей превышало количество мест в салоне.

Четверых пострадавших спасти не удалось. Сведений о состоянии еще троих человек не приводится. Все они находились в салоне иномарки. Водитель ГАЗ не пострадал. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Благовещенске минивэн въехал в пешеходов. На опубликованных кадрах видно, что пострадавшие и жертвы ДТП лежат вдоль дороги. Рядом с ними оставленный машиной во время торможения след от шин.

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      Алан Босиков
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