Семейство кабанов попало в фотоловушку в одном из российских регионов

Семейство кабанов попало в фотоловушку в одном из российских регионов. Полученные фото публикует местный портал «Ульяновск».

На размещенных кадрах видно, что животные пришли на поляну в лесу Ульяновской области, чтобы поесть. Представители Минприроды рассказали, что подобные специализированные места кормления доступны для кабанов круглосуточно. Отмечается, что фотоловушка регулярно делает снимки данных животных.

Ранее фотоловушка Хинганского заповедника в Амурской области запечатлела поединок двух рысят. В начале видео взрослое животное тщательно вылизывало своего детеныша, но через несколько секунд он заметил брата или сестру и пустился за ним в погоню.