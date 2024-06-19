Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:27, 19 июня 2024Наука и техника

Для Apple создали аккумулятор с рекордной плотностью энергии

9to5Mac: поставщик Apple TDK создал батарею с рекордной плотностью энергии

Фото: Vincent West / Reuters

Японская компания TDK заявила о прорыве в области твердотельных аккумуляторов. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

По словам инженеров фирмы, они спроектировали технологию, которая позволяет создавать аккумуляторы с рекордной плотностью 1000 ватт-часов на литр. Это примерно в 100 раз больше плотности энергии классических твердотельных батарей.

«Технология TDK направлена на решение, которое можно будет использовать в различных носимых устройствах, таких как беспроводные наушники, слуховые аппараты и даже умные часы», — отметили в компании. Журналисты 9to5Mac предположили, что новые аккумуляторы можно будет применять в гаджетах Apple, так как TDK является одним из поставщиков американского IT-гиганта.

По словам авторов издания, технология TDK будет полезна на фоне решения Еврокомиссии (ЕК), члены которой заявили, чтобы производители электроники отказывались от использования батареек в пользу аккумуляторов. В материале говорится, что в первую очередь новые элементы можно будет использовать в AirPods или AirTag, а затем масштабировать их до применения в iPhone и MacBook Pro.

Ранее источники Bloomberg рассказали, что корпорация Apple начала работу над снижением габаритов своих гаджетов. Так, в 2025 году компания должна представить iPhone 17 с рекордно тонким корпусом.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Путин преподнес Ким Чен Ыну роскошные подарки. Что получил лидер Северной Кореи и что подарил в ответ?

      В России детсад отказался выдать детей родителям до одного распоряжения властей

      Россиянам назвали лучшие материалы для дачных дорожек

      18-летний контрактник погиб на СВО за день до отпуска

      Туктамышева выразила сомнение в допуске россиян на ОИ-2026

      В российском городе нашли завернутого в простыню мужчину с выколотыми глазами

      Раскрылись подробности 14-го пакета антироссийских санкций

      Путин назвал хорошей динамику товарооборота России и КНДР

      Россиянам назвали неочевидное средство от комаров

      Тело купавшегося в море в шторм россиянина вынесло на берег спустя четыре дня

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше