Для Apple создали аккумулятор с рекордной плотностью энергии

9to5Mac: поставщик Apple TDK создал батарею с рекордной плотностью энергии

Японская компания TDK заявила о прорыве в области твердотельных аккумуляторов. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

По словам инженеров фирмы, они спроектировали технологию, которая позволяет создавать аккумуляторы с рекордной плотностью 1000 ватт-часов на литр. Это примерно в 100 раз больше плотности энергии классических твердотельных батарей.

«Технология TDK направлена на решение, которое можно будет использовать в различных носимых устройствах, таких как беспроводные наушники, слуховые аппараты и даже умные часы», — отметили в компании. Журналисты 9to5Mac предположили, что новые аккумуляторы можно будет применять в гаджетах Apple, так как TDK является одним из поставщиков американского IT-гиганта.

По словам авторов издания, технология TDK будет полезна на фоне решения Еврокомиссии (ЕК), члены которой заявили, чтобы производители электроники отказывались от использования батареек в пользу аккумуляторов. В материале говорится, что в первую очередь новые элементы можно будет использовать в AirPods или AirTag, а затем масштабировать их до применения в iPhone и MacBook Pro.

Ранее источники Bloomberg рассказали, что корпорация Apple начала работу над снижением габаритов своих гаджетов. Так, в 2025 году компания должна представить iPhone 17 с рекордно тонким корпусом.