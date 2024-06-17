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15:58, 17 июня 2024Наука и техника

Гаджеты Apple станут тоньше

Bloomberg: Apple выпустит рекордно тонкий iPhone в 2025 году

Фото: Unsplash

Корпорация Apple начала работу над снижением габаритов своих гаджетов. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, с выходом iPad Pro 7 мая американская корпорация заложила основу для создания более тонких устройств. К 2025 году компания запланировала выпустить рекордно тонкий смартфон — им окажется iPhone 17.

«Apple придумала, как снова сделать свои устройства тоньше, добавив при этом важные новые функции», — заявил Гурман. По его словам, новая технология позволит выпустить и другие девайсы с ультратонким корпусом — в первую очередь, ноутбук MacBook Pro и часы Apple Watch.

При этом в последние годы, напротив, наблюдалась тенденция увеличения габаритов устройств. Гурман напомнил, что благодаря увеличенным размерам iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получили более емкие аккумуляторы и продвинутые камеры. Также компьютеры линейки MacBook Pro вышли с более продвинутыми батареями. Кроме того, большой аккумулятор получили смарт-часы Apple Watch Ultra.

В конце мая о том, что Apple выпустит самый дорогой и тонкий iPhone в 2025 году, сообщили источники издания The Information. Инсайдеры назвали важность выпуска iPhone 17 Pro Max сравнимой с релизом iPhone X в 2017 году.

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      Андрей Ставицкий
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