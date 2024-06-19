Солист «Иванушек International» прокомментировал слухи о распаде группы

Певец Кирилл Туриченко: у группы «Иванушки International» нет планов расходиться

Солист российской поп-группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко отреагировал на слухи о распаде коллектива. Его слова приводит News.ru.

Отмечается, что предположения возникли после того, как один из участников группы, Андрей Григорьев-Апполонов, не появился на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ. «Не верьте слухам! У нас даже мыслей об этом не было», — сказал Туриченко.

Он также уточнил, что его коллеги не было на мероприятии по уважительным причинам. «А так мы всегда вместе, у нас нет никаких планов расходиться, разбегаться», — добавил исполнитель.

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