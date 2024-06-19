США расширили полномочия Украины по использованию американского оружия против России

ВСУ смогут использовать оружие США против ВС РФ на границе с Сумской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут использовать американское оружие против российских войск на границе с Сумской областью. О расширении соответствующих полномочий украинской армии в эфире телеканала PBS сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Оно [соответствующее разрешение] распространяется на все места, где российские войска пересекают границу с российской стороны на украинскую, пытаясь занять украинскую территорию», — сказал он.

Чиновник указал, что Вашингтон «разрешают украинским войскам атаковать» артиллерийскими и другими средствами ВС РФ, находящиеся на российской территории. Салливан подчеркнул, что ВСУ также имеют право сбивать самолеты в небе над Россией.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон не ограничивает ВСУ в ударах по России дальнобойным оружием и не вводит никаких ограничений.