Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:05, 19 июня 2024Культура

Стало известно о вырезанной из «Дома Дракона» секс-сцене

Актриса Оливия Кук: из «Дома Дракона» вырезали грязную секс-сцену

Кадр: сериал «Дом Дракона»

Актриса Оливия Кук, исполнившая одну из главных ролей в сериале «Дом Дракона», рассказала о вырезанной из ленты секс-сцене. Об этом стало известно Deadline.

Кук сообщила, что эпизод вырезали из сериала по решению шоураннера Райана Кондала. По его мнению, эта сцена не влияла на сюжет. «Она была чертовски грязной. Она не была красивой, но ее было весело снимать», — отметила актриса.

Первая серия второго сезона «Дома Дракона» вышла на стриминговом сервисе HBO 16 июня 2024 года. Сценарий телешоу основан на книге американского фантаста Джорджа Мартина «Пламя и кровь». «Дом Дракона» является приквелом популярного сериала «Игра престолов».

Ранее стало известно, что HBO продлил «Дом Дракона» на третий сезон.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Агент СБУ сел пожизненно за подрыв Моторолы. Он также пытался убить первого главу ДНР

      Ставшую причиной отравления более 200 россиян фасоль из салата хранили среди мусора

      Стало известно о вырезанной из «Дома Дракона» секс-сцене

      В МИД указали на травлю говорящих на русском языке детей на Украине

      Суд Евросоюза вынес решение по иску Ротенберга

      Путин анонсировал первые групповые туры в одну из самых закрытых стран мира

      Инфекционист дал россиянам совет по защите от некачественной магазинной еды

      Путин прокомментировал переговоры с Ким Чен Ыном

      Появились новые подробности дела о покушении на бывшего депутата Рады в Подмосковье. Что установило следствие?

      Москву атаковали гигантские слизни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше