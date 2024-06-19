Стилист назвала россиянкам подходящие для города шорты

Стилист Евдокимова назвала льняные шорты подходящими для города

Стилист Алекса Евдокимова назвала россиянкам подходящие для города шорты. Соответствующий комментарий появился на сайте телеканала «Москва 24».

При выборе шорт необходимо соблюдать несколько правил, отмечает эксперт. Так, в первую очередь она посоветовала обратить внимание на льняные модели без принтов.

Кроме того, по ее словам, для города могут подойти джинсовые шорты. Они должны быть выполнены из однотонного материала и иметь подшитые края. «Важно, чтобы шорты не были очень короткими. Кстати, как раз можно присмотреться к бермудам — сейчас это актуальная модель», — отметила Евдокимова.

Бермуды можно сочетать с трикотажными топами, майками и с белыми рубашками. Также они будут отлично смотреться с пиджаками.

Ранее fashion-эксперт Наталия Кузнецова назвала россиянкам самую модную обувь на лето. Тогда специалистка заявила, что в текущем сезоне трендовыми стали различные вариации туфель в стиле Мэри Джейн.