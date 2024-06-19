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15:44, 19 июня 2024Ценности

Стилист назвала россиянкам подходящие для города шорты

Стилист Евдокимова назвала льняные шорты подходящими для города

Фото: Chandri Anggara / Unsplash

Стилист Алекса Евдокимова назвала россиянкам подходящие для города шорты. Соответствующий комментарий появился на сайте телеканала «Москва 24».

При выборе шорт необходимо соблюдать несколько правил, отмечает эксперт. Так, в первую очередь она посоветовала обратить внимание на льняные модели без принтов.

Кроме того, по ее словам, для города могут подойти джинсовые шорты. Они должны быть выполнены из однотонного материала и иметь подшитые края. «Важно, чтобы шорты не были очень короткими. Кстати, как раз можно присмотреться к бермудам — сейчас это актуальная модель», — отметила Евдокимова.

Бермуды можно сочетать с трикотажными топами, майками и с белыми рубашками. Также они будут отлично смотреться с пиджаками.

Ранее fashion-эксперт Наталия Кузнецова назвала россиянкам самую модную обувь на лето. Тогда специалистка заявила, что в текущем сезоне трендовыми стали различные вариации туфель в стиле Мэри Джейн.

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      Мария Винар
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