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17:46, 18 июня 2024Ценности

Россиянкам назвали самую модную обувь на лето

Fashion-эксперт Кузнецова назвала туфли в стиле Мэри Джейн самыми модными летом

Фото: Razvan Iosif / Shutterstock / Fotodom

Fashion-эксперт Наталия Кузнецова назвала россиянкам самую модную обувь на лето. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

Так, специалистка заявила, что в текущем сезоне трендовыми стали различные вариации туфель в стиле Мэри Джейн. «Они служат отличным дополнением к офисному гардеробу и подчеркивают уникальный стиль своей обладательницы», — пояснила она.

Помимо этого, Кузнецова обратила внимание на балетки с необычными деталями. Кроме того, она подчеркнула, что классические модели обуви, такие как мюли, босоножки и лоферы, по-прежнему остаются популярными.

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Среди прочего, собеседница издания посоветовала присмотреться к обуви, которая оформлена элегантной невесомой фурнитурой и выполнена из природных материалов, таких как рафий, канвас и деним.

Вдобавок она рассказала, что модели на каблуках вновь возвращаются в моду. «Нельзя не отметить любовь к неустаревающей классике. Например, лодочки на каблуке kitten heel продолжают пользоваться спросом», — заключила она.

Ранее в июне стилист Рогов назвал «тапки деда» трендом лета для россиянок. По словам эксперта, особенно актуальными в текущем сезоне окажутся кожаные сандалии с закрытым носом в мужском стиле.

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      Екатерина Ештокина
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