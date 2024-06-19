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16:53, 19 июня 2024Силовые структуры

Суд получил ходатайства об аресте четырех фигурантов дела об отравлении в Москве

Следствие просит об аресте 4 фигурантов дела об отравлении в Москве
Начало событий в новости Задержан четвертый фигурант уголовного дела о массовом отравлении людей в Москве

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Замоскворецкий суд Москвы поступили ходатайства следственных органов об аресте четырех фигурантов уголовного дела о массовом отравлении консервированной фасолью. Об этом сообщает ТАСС.

Следствие просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу повару из Таджикистана Кариму Норматову, работавшему в компании «Савон-К», а также ее руководителю Владимиру Шину, гендиректору фирмы «Локалкитчен», известной под названием «Кухня на районе», Антону Лозину и Елене Машковой, отвечавшей в ней за качество продукции.

Им предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По данным следствия, повар занимался производством фасоли, использованной «Локалкитчен» для изготовления салата, ставшего причиной отравления людей.

О задержании повара стало известно 19 июня.

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      Любовь Ширижик
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