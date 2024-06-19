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11:00, 19 июня 2024Силовые структуры

Задержан четвертый фигурант уголовного дела о массовом отравлении людей в Москве

В Москве задержали повара компании «Савон-К» по делу об отравлении людей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве правоохранители задержали повара компании-производителя фасоли «Савон-К» Карима Норматова по делу о массовом отравлении людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Норматову предъявили обвинение по статье 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый по указанию фактического руководителя компании Владимира Шина готовил фасоль, нарушая требования безопасности. Делалось это для того, чтобы минимизировать затраты.

18 июня в рамках этого дела задержали троих фигурантов. Речь о фактическом руководителе компании по производству продукции, генеральном директоре организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководителе отдела качества.

Ранее сообщалось, что условия хранения фасоли из салата, который мог вызвать ботулизм, оказались антисанитарными.

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